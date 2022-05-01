Приехал поддержать: Авербух с нежностью поцеловал Арзамасову на публике в театре

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Однако многие ее знаю по роли Галины Васнецовой из «Папиных дочек». Но актриса уже давно выросла и играет более серьезных персонажей.

Более того, она счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, в их семье царит настоящая гармония. В прошлом году артистка родила сына Льва. Для нее он стал первенцем.

По словам Авербуха, возлюбленная сломала все его стереотипы. Примечательно, что она не ревнует его к коллегам и участницам шоу «Ледниковый период». Актриса старается ему во всем помогать.

И хоть дома у нее маленький сын, Арзамасова уже вернулась к работе. Накануне она показала, как завтракает муж вместе с наследником, а вечером артистка уже играла в театре. Илья сделал ей сюрприз и приехал с цветами.

Они не только обнялись, но и с нежностью поцеловались на публике. Поклонники пришли в восторг от того, как супруги любят друг друга.

«Что за пара!», «Вы идеально друг другу подходите», «Прям веет теплотой», «Лиза такая счастливая», «Ну просто неожиданно, как вы хороши», «Илья прям идеальный муж», «Какая теплая у Лизы улыбка», «Все искренне, все по-доброму», «Ну прям сделали мой день! Можно всем таких чутких вторых половинок?», «Лиза заслужила счастья», — прокомментировали кары пользователи Сети.

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