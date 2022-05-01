На кухне с кофе: 66-летняя Долина без макияжа и укладки отметилась в домашней обстановке

Лариса Долина является известной певицей. Многие поклонники любят ее еще со временем премьеры хита «Погода в доме». Она является одной из лучших джазовых исполнительниц.

Примечательно, что артистка в свои 66 лет не перестает удивлять публику. за последние годы она похудела больше чем на 20 килограммов. Певица сменила гардероб и теперь все чаще носит короткие платья и молодежные луки.

Обычно поклонники видят Долину на сцене или красной дорожке в ослепительных нарядах. Но на этот раз подруга засняла артистку в домашней обстановке. Она решила угостить свою гостью кофе.

Певица предстала без макияжа и укладки. Она была облачена в черные брюки и толстовку с футболкой. Лариса Александровна подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она хозяйничала на кухне.

«А сейчас для кого-то будет шок контент, а для меня — радостная новость! Моя любимая Лариса Александровна готовит мне кофе», — заявила девушка. «Приветики», — сказала артистка.

Поклонники признались, что пришли в восторг. Многие отметили, что в 66 лет певица выглядит очень молодо без грима и фотошопа. «Ну очень красивая», «Ой, какая милая», «Хорошего человека видно сразу», «До чего хороша», «Лариса, вы просто бомба», «Вообще не стареете?», «Ну вы хозяюшка! Это восхищает», — прокомментировали пост подписчики.

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