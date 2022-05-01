Просто девушка: Агата Муцениеце в стеганой жилетке и без макияжа похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время дома с детьми. Однако работа для нее занимает важное место в жизни. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Закрытая школа», другие знают ее как ведущую шоу «Голос. Дети».

После развода с Павлом Прилучным она стала жить в старой квартире с детьми Мией и Тимофеем. При этом ее карьера пошла в гору.

На днях Агата щегольнула в вечернем платье с эффектом мерцания. А вот 30 апреля с утра она поехала на очередные съемки. актриса встала так рано, что не накрасилась и не сделала укладку. В лифте она засветилась в спортивном костюме ярких оттенков. Толстовка позволила ей скрыть фигуру. Также лук дополнила сиреневая стеганая жилетка.

«Как же рано, бодрое всем, глаза открыть не могу», — призналась она.

А позже Муцениеце уже предстала в машине. Ее волосы топорщились. Она была в ужасе, что ехать на съемку ей больше трех часов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса в 33 года. «Агата умничка, что так много работает», «Всегда красивая», «Чудо женщина», «Ну что за прелесть», «А так ты еще краше», «Ну в 5 утра не все так хорошо выглядят», «Паша такую диву упустил», «Красивая до невозможности», — прокомментировали пост подписчики.

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