«Красиво и элегантно»: Стеша Маликова в юбке мидакси и мюлях вышла на вечерний променад

Дмитрий Маликов славится не только своим вокалом, но и дружной семьей. Он растит сына Марка с женой Еленой Изаксон. А вот их старшая дочка Стефания уже давно стала взрослой. Она окончила МГИМО и к тому моменту уже занялась своим бизнесом.

Наследница артиста всегда интересовалась модой, поэтому запустила свой бренд одежды. Она уже два года выпускает наряды для сверстниц.

За последние недели Стеша успела покрасоваться в косухе и кардигане с принтом. Но перед майскими праздника она улетела отдыхать. Дочка певца проводит время в Египте. Если днем она щеголяет в льняных костюмах модных цветов, то вечер предпочитает более сдержанные образы.

На этот раз Маликова собралась на променад. Она покрасовалась в номере отеля в черной юбке мидакси, майке и белом жакете оверсайз. Лук дополнили мюли.

«Схожу с ума от того, что мы делаем. Просто каждый наряд, который был, есть и будет. Без ложной скромности, так просто, красиво и элегантно», — написала она.

Поклонники отметили, что она выглядит очень элегантно. Многие восхитились тем, как выглядит дочка артистка. «Очень красиво», «Какая вы утонченная», «Ну да, тут спору нет, женственно», «С такой фигурой можно и не такое носить», «Обувь особенно удалась», «Ну юбка простая, а жакет прям огромный для вас», — стали писать подписчики.

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