«Может, мы туда переселяемся»: Сергей Гилев поделился мыслями о жизни после смерти

Актер сыграл в сериале «Пассажиры» посредника между миром живых и посмертием.

Звезда нового сериала «Этерна» и ромкома «Хочу замуж» Сергей Гилев ответил на вопросы в прямом эфире онлайн-шоу «ОК на связи».

42-летний актер рассказал о своих новых проектах и поделился сокровенными мыслями.

В рамках шоу сайт Teleprogramma.pro спросил артиста, верит ли он в переселение душ и в жизнь после смерти.

«С одной стороны, после смерти ничего нет. С другой стороны, есть Великий аттрактор, которого мы не видим из-за Млечного пути. Может, мы туда переселяемся. Есть столько вариантов, что нельзя быть уверенным на сто процентов. Все меняется очень быстро», — ответил Сергей.

Напомним, что актер сыграл главную роль во втором сезоне сериала «Пассажиры». Эта картина рассказывается о таксисте, который перевозит души умерших на тот свет, попутно помогая разрешить мучающие их вопросы. А до того, как стать проводником в мир иной, водитель сам был одним из заблудших.

больше по теме Звезда сериала «Чики» расстался со статусом холостяка Актер Сергей Гилев женился.

Кстати, на вопрос, случались ли с ним когда-нибудь мистические истории, Гилев ответил, что однажды видел НЛО.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.