Кейт Миддлтон на своем девичнике пела: «Мы должны бороться за эту любовь»

29 апреля годовщину свадьбы отмечают британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Их бракосочетание состоялось в 2011 году, а значит, браку герцогов Кембриджских уже 11 лет — стальная свадьба.

В этот день западные, да и российские таблоиды вспоминают, какой шикарной была свадьба Кейт. А ведь у невесты принца был еще и девичник. Детали этой вечеринки подробно описаны в новой книге The Palace Papers («Дворцовые документы») писательницы Тины Браун.

«На маленькой караоке-вечеринке, устроенном ее сестрой и несколькими старыми школьными друзьями, Кейт схватила микрофон и с необычайной непосредственностью спела от всего сердца песню Шерил Коул Fight For This Love («Бороться за эту любовь». — Прим. авт.)», — цитирует книгу журнал Town & Country. «Когда станет тяжело, нужно еще немного побороться, о-о-о! Мы должны бороться, бороться, бороться, бороться, бороться за эту любовь».

Кстати, вот эта песня.

В своих собственных мемуарах британская певица Шерил Коул вспоминает, что в 2012 году она встретилась с принцем и его женой и они рассказали ей о том, что произошло на девичнике.

«Уильям посмотрел на Кейт, и они оба начали смеяться, прежде чем Кейт призналась, что она оделась как я на свой девичник — в комбинезон и штаны с разрезами — и спела Fight For This Love», — пишет Шерил. «Она даже выучила танцевальную программу и по всем отзывам была идеальной, так как ее сестра Пиппа и брат Джеймс тоже подошли и рассказали мне об этом».

Напомним, что для Кейт Миддлтон празднование окончания свободной жизни имело двойное значение: с одной стороны, она стала женой, с другой — вошла в королевскую семью, где за каждым шагом знатной особы следят сотни и тысячи человек.

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