Цепляет мужское внимание: Бузова в платье не по возрасту и косухе оверсайз оторвалась с Погребняк

Телеведущая провела вечер с подругой. Они не только поужинали в ресторане, но и прогулялись по набережной. Наряд артистки удивил даже имидж-стилист Алсу Арна, которая посчитала его вульгарным.

Ольга Бузова является не только телеведущей, но и певицей. Она уже давно покорила публику и имеет миллионы поклонников. Артистка привыкла постоянно менять образы и экспериментировать с имиджем. Однако в 36 лет Ольга мечтает о семье.

Она уже год одинока после расставания с Давой, но признается, что замуж выйти может в любое мгновение. Телеведущая работает над собой и над фигурой.

Недавно Бузова занялась танцами на пилоне. Она заверила, что похудела. И если накануне артистка отметилась в образе Бриджит Бардо, то вечером она щегольнула в алом мини-платье и косухе оверсайз.

Ботфорты дополнили образ. Телеведущая оставила прическу в виде высокого хвоста с бантиком. Она увиделась с подругой Марией Погребняк. Они вместе поужинали в ресторане.

«Какая девочка! Какое платье! Ты с подарком!» — восхитилась светская львица.

А потом подруги прогулялись по набережной. Они покрасовались в своих женственных образах. Однако поклонники сочли платье звезды слишком коротким. заметила это и имидж-стилист Алсу Арна, которая оценила лук Ольги для сайта Teleprogramma.pro.

«Образ Ольги Бузовой, если разобрать все по отдельно, то в принципе, каждая вещь имеет место быть в гардеробе современной девушки. Но такое девочковое, даже подростковое платье гиперкороткой длинны с воланом в сочетании с ботфортами и практически такой же длинны куртки косухи дает результат пошлости, такого вызова, мужского внимания. Такое состояние даже не подростка, а ребенка. Плюс бант утрированный, напоминающий детство, только подчеркивает этот посыл. Это очень сильно влияет на впечатление смотрящих на Ольгу, особенно на мужчин. Поэтому я бы не рекомендовала девушкам так сильно заигрываться в возрасте, когда мы можем блеснуть интеллектом и другими благородными качествами, показывать такую низкочастотную вибрацию на уровне Минни Маус в мультфильме для взрослых. Посыл считывается именно такой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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