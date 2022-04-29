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«Безупречный животик»: Лопырева в мини-шортах обнажила загорелые прелести на улице в Дубае

Победительница конкурсов красоты поделилась красочным фото из Эмиратов.

«Безупречный животик»: Лопырева в мини-шортах обнажила загорелые прелести на улице в Дубае
Виктория Лопырева. фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Девушка из Ростова-на-Дону смогла стать знаменитой. Ее приглашают на светские раут и фотосессии. Она даже встречалась с футболистом Федором Смоловым, но они расстались.

Свадьба с Николаем Басковым тоже сорвалась. Но в итоге блондинка стала женой бизнесмена Игоря Булатовым и родила сына Марка Лео.

Уже два года Лопырева живет в Дубае. Она организует разные мероприятия и сама часто выходит в свет. Каждый раз ее образы подчеркивают достоинства ее фигуры. Недавно она в мини покаталась за рулем спорткара.

А теперь во время променада модель щегольнула в костюме с кукольным топом и черными мини-шортами. Виктория не только подчеркнула стройные ноги, но и засветила роскошное декольте.

Поклонники были сражены фигурой 38-летней светской львицы. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно в Дубай переехала и Нюша с семьей.

Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

«Ну что за девушка!», «Какие идеальные формы», «Просто крашиха», «Слов нет», «Обезоружена», «Безупречный животик», «Какой вид», «Виктория, незаконно быть красивой такой», «Наряд прям идеальны», «Выглядите бесподобно», «Ножки чудо как хороши», — прокомментировали пост подписчики.

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