«Безупречный животик»: Лопырева в мини-шортах обнажила загорелые прелести на улице в Дубае

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Девушка из Ростова-на-Дону смогла стать знаменитой. Ее приглашают на светские раут и фотосессии. Она даже встречалась с футболистом Федором Смоловым, но они расстались.

Свадьба с Николаем Басковым тоже сорвалась. Но в итоге блондинка стала женой бизнесмена Игоря Булатовым и родила сына Марка Лео.

Уже два года Лопырева живет в Дубае. Она организует разные мероприятия и сама часто выходит в свет. Каждый раз ее образы подчеркивают достоинства ее фигуры. Недавно она в мини покаталась за рулем спорткара.

А теперь во время променада модель щегольнула в костюме с кукольным топом и черными мини-шортами. Виктория не только подчеркнула стройные ноги, но и засветила роскошное декольте.

Поклонники были сражены фигурой 38-летней светской львицы. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, недавно в Дубай переехала и Нюша с семьей.

«Ну что за девушка!», «Какие идеальные формы», «Просто крашиха», «Слов нет», «Обезоружена», «Безупречный животик», «Какой вид», «Виктория, незаконно быть красивой такой», «Наряд прям идеальны», «Выглядите бесподобно», «Ножки чудо как хороши», — прокомментировали пост подписчики.

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