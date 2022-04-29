«Ночная смена»: Ирина Пегова в ультрамариновом платье блеснула пышным декольте на камеру

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в кино и добилась немалых высот. В ее копилке десятки работ. Артистка работала с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.

Но также она не раз участвовать в телевизионных шоу. Ирина даже победила в «Танцах со звездами», а в «Ледниковом периоде» она дошла до финала, восхищая членов жюри своей грацией.

больше по теме Словно две капли воды: Ирина Пегова показала повзрослевшую дочку от Дмитрия Орлова Актриса поздравила Татьяну с Днем дочери.

За последний год Пегова много раз путешествовала. Свободное время она часто посвящает дочка Татьяне. Но зачастую актриса оказывается в театре или на светских раутах. В ее гардеробе есть как жакеты и юбки, так и костюмы.

Но 28 апреля она оказалась на съемках. В соцсети артистка поделилась новыми фото. Она покрасовалась перед камерой в платье ультрамаринового цвета с глубоким декольте.

«Ночная смена! Вернее вторая ночная», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. Хоть Ирина и похудела, наряды с декольте она носит редко. «Вы такая красивая!», «Ну хороша, прямо ваш цвет», «Божественная девушка», «Платье под глаза, глаза под небо, красота неземная», «Как хороша!», «Потрясающая и шикарная актриса», «Вы такая красивая женщина!», «Мне бы так свежо в ночную выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!