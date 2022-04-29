«Папа пришел!»: Подольская засняла, как Пресняков закружил младшего сына при встрече

Наталья Подольская в скором времени отметит годовщину со дня свадьбы. Выпускница «Фабрики звезд» счастлива в отношениях с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что у пары растут сыновьями, Артемию шесть лет, а Ивану только годик.

Артистка быстро вернулась в форму после родов. Она выступает, а также участвует в съемках телевизионных проектов, но большую часть времени звезда проводит с семьей.

28 апреля Наталья провела насыщенный день. Она съездила на шопинг, где закупила обновки на весну и лето. А потом певица погуляла с сыновьями на детской площадке.

Она поделилась трогательными кадрами. А вот вечером домой вернулся Пресняков. Его первым прибежал встречать младший наследник. Малыш подбежал к папе. Артист подхватил его на руки и стал кружить по залу. А позади стоял Артемий, который тоже пришел к папе.

«Папа пришел! Во так! Полетай», — сказала Подольская.

Трогательные кадры восхитили поклонников. Многие оценили белоснежный наряд певица. Другие отметили, что он прекрасный папа.

«Это так мило», «Вова счастливы папа», «А Артемий почему так скромно стоит?», «Ваню залюбливают», «Так дети встречают тех, кого любят», «До чего у вас все дружные», «А приход папы это всегда событие для дете», «Просто роскошно», «Вова весь в белом, какой артист», Сыновья заскучать не дадут», — прокомментировали пост подписчики.

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