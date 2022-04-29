Просто ангел: Рудова в одной майке вышла на песчаный берег, сверкнув прелестями

Наталья Рудова является популярной актрисой. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Но недавно она также снялась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым.

Блондинка обладает эффектной внешностью, но она сетует, что из-за этого режиссеры предлагают ей роли роковых красоток, жен богачей и любовниц. Сама она мечтает о более интересной роли. Но недавно звезда снялась с Павлом Прилучным в картине «Рынок шкур».

А последние несколько дней Рудова снова работает с Нагиевым. Ей приходится надевать латексные платья и кружевное белье. В таких нарядах она щеголяет в картине «В активном поиске 2».

Но по всей видимости, артистка мечтает об отпуске. Она поделилась кадром, сделанном на курорте. Примечательно, что на фото Наталья позирует в одной майке. Она показала фигуру в трусиках от купальника. Она выставила прелести на показ.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Она показала всю красоту своих мощных форм и получила массу комплиментов. «Ну просто ангел», «Как это красиво», «Пошла жара», «Вот это идеальный наряд для дамы», «Ну что за прелестный персик», «Форма сердца», «Солнце ласкает вас», «Ох, вы обладаете чарующей красотой», «С тако фигурой можно все», — прокомментировали пост подписчики.

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