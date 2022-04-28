«Талия — космос»: Анфиса Чехова в невесомом платье с открытой спиной засветила свои прелести у бассейна

Анфиса Чехова в свое время вела передачу для взрослых. Ей удалось стать знаменитой на всю страну. Она отличается своей манерой говорить и запоминающейся внешностью.

И хоть потом Анфиса стала вести другие передачи, чаще всего посвященные моде, именно ее дебютную работу вспоминают в обществе. Теперь она также зарабатывает в соцсетях. Звезда ТВ много путешествует.

Если в начале года Чехова делилась кадрами то с Сейшел, то из Майами, то теперь она уехала на Бали. Телеведущая знает, что поклонники всегда ждут ее фото в бикини.

Она постройнела, но признавалась, что часто фотошопит снимки. На этот раз Анфиса поделилась кадрами, на которых грациозно дефилирует у бассейна. Предстала в струящемся невесомом платье с открытой спиной. Она отказалась от белья, блеснув прелестями.

«Все, что с нами происходит, — это временно! Помните, как на кольце царя Соломона: „Все пройдет. И это тоже пройдет“.

Так вот, если вам сейчас очень плохо — это временно, но и если очень хорошо — это тоже может смениться неудачей или падением! Жизнь — текучая и постоянно изменяющаяся субстанция. Не ждите от нее никакой стабильности», — написала звезда.

Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Слишком шикарно», «Все временно, кроме твоей невероятной манкости», «Какая ты красивая», «Талия — космос», «Форм просто бесподобные», «Без белья, мурашки бегут», «Хорошо красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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