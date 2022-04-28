«Это просто из-за нехватки счастья»: Жанна Эппле высказалась о феминизме

В новом интервью 57-летняя российская актриса Жанна Эппле высказалась о современном феминизме. Звезда, сыгравшая в сериале «Два холма» про мир без мужчин, призналась, что матриархат и бунтарский дух ей не близки.

«Я всегда была больше женщиной, чем актрисой, матерью и бабушкой. И искренне верю, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Хочу, чтобы так и осталось. Я не за матриархат и феминизм, а за то, чтобы все было так, как должно быть. Ни в коем случае все это движение не пойдет дальше», — цитирует актрису журнал «Москвич». «Почему оно появилось? Мне кажется, это какая-то компенсация нехватки самого главного. А все люди хотят только одного — счастья. Когда его нет, то они начинают придумывать всякие абсолютно неправильные теории. Это просто из-за нехватки счастья. Каждый человек хочет быть любимым и желанным. Сегодня. Сейчас. Жизнь конечна, поэтому все остальное ерунда».

Эппле отметила, что всегда играла героинь нежных, как лепестки роз, а в «Два холма» примерила на себя образ революционерки и активистки, которая бегает с арбалетом и пьет самогон. Актриса говорит, что данная роль была для нее потрясением. Она сама не уверена в том, что хорошо сыграла ее.

По словам звезды, женщины в сериале думают, что освободились от мужчин, но на самом деле они превратились в них.

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