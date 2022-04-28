Бузова встретила день поцелуев без второй половинки

28 апреля Ольга Бузова, которая решила отмечать самые необычные праздники, напомнила поклонникам, что настал день «Поцелуй свою вторую половинку».

36-летняя певица и телеведущая наверняка с удовольствием отметила бы эту дату, но есть проблемка. После расставания с Давидом Манукяном в начале 2021 года звезда так и не обзавелась второй половинкой. Хотя слухи постоянно приписывают ей новых ухажеров.

«Кого мне целовать?» — спросила Ольга у своих подписчиков в Telegram.

Самый популярный ответ оказался: «Меня». Хотя нашлись и те, кто посоветовал Бузовой поцеловать Даву, бывшего мужа Дмитрия Тарасова, маму, сестру или свое отражение. Одна из подписчиц отметила, что звезда регулярно выкладывает фотографии с подаренными цветами. По ее мнению, поцеловать стоит того, кто дарит певице эти букеты, если, конечно, она не сама себе их заказывает.

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