Билли Айлиш оказалась «крашем» своего «краша»

В детстве певица была без ума от Сары Мишель Геллар.

28 апреля, отвечая на вопросы фанатов в социальной сети, 20-летняя певица Билли Айлиш призналась, кто из звезд был ее «крашем» (кумиром) в детстве.

На соответствующий вопрос поклонника девушка опубликовала фотографию Баффи, истребительницы вампиров, роль которой в сериале 1997-2003 годов исполнила Сара Мишель Геллар.

Сама актриса, которой уже 45 лет, отреагировала на это упоминание и сделала пост на своей страничке.

«Я просто убита. Это все, — написала она, сделав скриншот ответа молодой певицы. — Я уже не ребенок, но я полностью влюблена в Билли Айлиш. Окей… Вот теперь реально все».

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Чуть позже Билли сама отреагировала на то, что является «крашем» своего «краша».

«О боже мой», — написала она.

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