Билли Айлиш оказалась «крашем» своего «краша»

28 апреля, отвечая на вопросы фанатов в социальной сети, 20-летняя певица Билли Айлиш призналась, кто из звезд был ее «крашем» (кумиром) в детстве.
На соответствующий вопрос поклонника девушка опубликовала фотографию Баффи, истребительницы вампиров, роль которой в сериале 1997-2003 годов исполнила Сара Мишель Геллар.
Сама актриса, которой уже 45 лет, отреагировала на это упоминание и сделала пост на своей страничке.
«Я просто убита. Это все, — написала она, сделав скриншот ответа молодой певицы. — Я уже не ребенок, но я полностью влюблена в Билли Айлиш. Окей… Вот теперь реально все».
Чуть позже Билли сама отреагировала на то, что является «крашем» своего «краша».
«О боже мой», — написала она.
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