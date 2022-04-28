«Всегда нежная и элегантная»: Алсу отметилась в шелковом костюме сливочного цвета со струящимися брюками

Алсу является популярной певицей. Она с юных лет выступает на сцене и привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание публики. Артистка славится не только своим вокалом, но и утонченным вкусом.
Она носит платья, подчеркивающие ее достоинства, а также элегантные костюмы. Брюнетка редко носит мини-юбки, но этой весной в ее гардеробе есть как пальто, так и высокие сапоги.
Не так давно Алсу похвасталась тренчем модного цвета, а также костюмом с длинными брюками. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит любые наряды, но избегает вульгарных ноток.
На этот раз певица щегольнула в шелковом костюме с рубашкой на узле и струящимися брюками. Наряд сливочного цвета дополнили лоферы и сумка в тон. Артистка также примерила очки с круглой оправой.
Алсу показала, как весной и летом можно выглядеть дорого, выбрав простой и монохромный лук. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Всегда нежная и элегантная Алсу. Образ получился, как всегда, чудным. Оверсайз сыграл именно ту роль, для которой и был введен в моду: подчеркнуть хрупкость и женственность.
Великолепный комплект, в котором все хорошо и все сочетается.
Однако я не призываю всех девушек следовать примеру Алсу. При недостаточном росте или при избыточных объемах, можно искромсать пропорции, а не добавить женственности», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
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