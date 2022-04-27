«Куколки»: Кудрявцева в жакете в клетку и остромодных сапогах-трубах встретилась с подругами

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она близко знакома со многими артистами. Благодаря шоу «Секрет на миллион» блондинка знает тайны селебрити. Сама она редко выходит в свет.
Телеведущая предпочитает проводить время с семьей. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Артистка растит с ним дочку Марию, которой три года. Недавно они отметила Пасху. Звезда даже брала девочку в храм и вместе с ней покрасила пасхальные яйца.
А вот 27 апреля Кудрявцева впервые за долгое время встретилась с подругами. Она отправилась в ресторан, где смогла не только поужинать, но и пообщаться с юристом Катей Гордон и блогером Кирой Сорокиной.
Для такого случая телеведущая облачилась в джинсы и жакет в клетку. Лук дополнили остромодные сапоги-трубы с круглым мысом и толстой подошвой в цвете графита. Она подчеркнула стройные ноги.
«С моими девочками, все родились 19 числа. Муж, кстати, тоже 19. Кто еще родился 19?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 50 лет. Даже некоторые коллеги не оставили ее без комплиментов.
«Куколки», — заявила Ирина Безрукова. «Девчонки вы красотки», «Лера вообще не меняется», «Как вы молоды и свежи», «Очень красивая, и наряд круто», «Какие все классные», «Лерочка, вы прям хорошеете с каждым днем», «Очень привлекательная», — стали комментировать пост подписчики.
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