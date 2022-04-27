«Куколки»: Кудрявцева в жакете в клетку и остромодных сапогах-трубах встретилась с подругами

Телеведущая увиделась в ресторане с Катей Гордон и Кирой Сорокиной. Звезда восхитила своим нарядом своих коллег.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она близко знакома со многими артистами. Благодаря шоу «Секрет на миллион» блондинка знает тайны селебрити. Сама она редко выходит в свет.

Телеведущая предпочитает проводить время с семьей. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Артистка растит с ним дочку Марию, которой три года. Недавно они отметила Пасху. Звезда даже брала девочку в храм и вместе с ней покрасила пасхальные яйца.

А вот 27 апреля Кудрявцева впервые за долгое время встретилась с подругами. Она отправилась в ресторан, где смогла не только поужинать, но и пообщаться с юристом Катей Гордон и блогером Кирой Сорокиной.

Для такого случая телеведущая облачилась в джинсы и жакет в клетку. Лук дополнили остромодные сапоги-трубы с круглым мысом и толстой подошвой в цвете графита. Она подчеркнула стройные ноги.

«С моими девочками, все родились 19 числа. Муж, кстати, тоже 19. Кто еще родился 19?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 50 лет. Даже некоторые коллеги не оставили ее без комплиментов.

«Куколки», — заявила Ирина Безрукова. «Девчонки вы красотки», «Лера вообще не меняется», «Как вы молоды и свежи», «Очень красивая, и наряд круто», «Какие все классные», «Лерочка, вы прям хорошеете с каждым днем», «Очень привлекательная», — стали комментировать пост подписчики.

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