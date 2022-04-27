Неописуемая красота: Виктория Боня в мокром бикини-бандо продемонстрировала мощный пресс

Виктория Боня прославилась, когда участвовала в шоу «Дом-2». Она одно время работала телеведущей, а потом занялась своим бизнесом. Светская львица давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

Она рассталась с миллионером Алексом Смерфитом, но мечтает создать семью. В свои 42 года звезда следит за фигурой и делает все, чтобы выглядеть женственно и привлекательно.

Недавно Боня прилетела на Бали. Она проводит время с таинственным мужчиной. Светская львица показывала, как ужинала при свечах в лепестках роз, а также ей устраивали романтическую прогулку на лодке.

Теперь она загорает и хвастается формами. Примечательно, что накануне Виктория искупалась в водопаде. Она поделилась кадрами, на которых грациозно позировала в мокром бикини-бандо.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит светская львица. Многие восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что у нее безупречные формы. «Ну какая красивая», «Просто красотка», «Вика, ну ты просто богиня», «Этот кадр словно из кино», «Ох, как изящно выглядят изгибы», «Это горячо», «Сказочная нимфа», «Очень соблазнительно! Слов другой мир и вы в нем», — прокомментировали кадры подписчики.

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