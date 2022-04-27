«По дресс-коду»: невестка Орбакайте в мерцающем топе и расстегнутых джинсах подразнила точеной фигурой

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. Влюбленные вместе уже около 5 лет. Она не скрывала, что стала частью звездной семьи. Примечательно, что внук Аллы Пугачевой занимается музыкой, а также играет в театре.

Его влюбленная недавно окончила вуз. Она является моделью и не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Пара не скрывает, что любит путешествовать.

Пресняков недавно принял участие в шоу «Маска». Он дошел до полуфинала, но потом покинул проект. От Филиппа Киркорова артист получил приглашение на свой концерт в честь юбилея.

Теперь Алена готовится к этому событию. Она поделилась кадрами из примерочной. Невестка Кристина Орбакайте расстегнула джинсы на шнуровке и примерила мерцающий топ. Она подчеркнула женственные изгибы фигуры.

«Впервые получилось найти что-то по дресс-коду за пару дней до события», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие одарили жену Никиты комплиментами. «Просто идеальная талия», «Классный лук», «Выглядишь превосходно», «Ну что за куколка», «Наряд чудесный», «На таких формах все выглядит идеально», «Как повезло Никите с женой», «Просто красотка», «Наряд очень красивый», «Восхитительно», «Талия на зависть», — прокомментировали пост подписчики.

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