Само совершенство: Ирина Шейк в юбке плиссе и топе от купальника блеснула роскошными формами на улице

Ирина Шейк является известной топ-моделью. Она уже давно дефилирует на мировых подиумах и дружит с именитыми модельерами. Ирина не скрывает, что может дать фору даже более молодым коллегам.

Она каждый год украшает обложки глянца. Российская красавица живет в Нью-Йорке и воспитывает дочку Лею. Однако она порой уезжает, чтобы развеяться, а за наследницей приглядываете бывший возлюбленный Брэдли Купер.

Последние несколько дней Ирина провела в Калифорнии на вечеринке «Коачелла». Она повеселилась с Риккардо Тиши и Стеллой Максвелл. Каждый день дружная компания отправлялась танцевать и слушать любимые треки.

Модель успела щегольнуть в стильных нарядах. Сначала она предстала в брюках клеш черного цвета и лифе от купальника. Потом Шейк отметилась в юбке плиссе Burberry. Она подчеркнула свои точеные формы.

Примечательно, что после вечеринки Ирина дома засняла себя уже без юбки. Она покрасовалась в мини-бикини у зеркала, оголив идеальный пресс и упругое декольте. Модель взбудоражила поклонников.

«Ну просто дива», «Круто, когда можно ходить в пляжных нарядах», «Ох, какая горячая штучка», «Ну это женщине все идет», «До чего соблазнительно», «А купальник тут даже не лишний», «Юбка шикарно сидит, но какие красоты под ней», «Ириша, ты поражаешь нас», — стали писать пользователи Сети.

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