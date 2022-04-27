Директор Моисеева рассказал, о чем певец говорил с Пугачевой на Пасху

Певица Алла Пугачева, несмотря на свой отъезд в Израиль, который неизвестно сколько продлится, продолжает поддерживать давнего друга и коллегу по сцене Бориса Моисеева.

Напомним, 68-летний артист так и не восстановился до конца после инсульта десятилетней давности, ему трудно двигаться и говорить.

На Пасху Пугачева позвонила Моисееву, поздравила его с праздником. Директор певца Сергей Горох поделился содержанием разговора между звездами.

«Ее слова: «Боряша, я тебя услышала, и мне спокойно на душе», дорогого стоят! Алла Борисовна поздравила Бориса с Пасхой и передала огромную пасхальную корзину, где были фрукты, куличи, пасхальные яйца и разные вкусности. За что ей большое спасибо!» — цитирует Гороха MK.ru.

Директор артиста отметил, что Моисеев прекрасно разговаривал с Пугачевой. Сейчас он находится в стабильном состоянии, принимает лекарства и регулярно консультируется с врачом. Два года как бросил курить, что было достаточно сложно.

Борис Михайлович продолжает оставаться на связи со своими друзьями и коллегами и очень печалится, когда в прессе появляется недостоверная информация о его здоровье.

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