Само очарование: Севастьянова в силуэтном платье с разрезом сверкнула своим декольте за столом

Гимнастка отпраздновала свой день рождения. Она собрала друзей за одним столом.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она много лет посвятила спорту и завоевала не одну медаль. Лишь после Игр в Лондоне спортсменка завершила карьеру и стала посвящать все время учебе и развлечениям.

Не так давно ей удалось принять участие в шоу «Звезды в Африке». Она поразила парней, включая Анатолия Цоя, своей красотой.

На днях Каролина отпраздновала свой день рождения. Она решила устроить праздник и собрала друзей в ресторане. Для такого случая гимнастка облачилась в белоснежное платье с декольте и разрезом.

Высокий пучок позволил ей открыть изящную шею. Спортсменка не только веселилась, но и задула свечки на торте. Она прыгала от радости, загадывая желание. Севастьянова не скрыла красоту фигуры за столом.

К слову, все гости облачились в белые или черные наряды. Праздник продлился до поздней ночи. Именинница получила много подарков и теплых пожеланий. А поклонники осыпали ее комплиментами.

«До чего красивая», «Роскошный вид», «Какая вы девочка-девочка», «Ох и красотка», «Выглядите сногсшибательно», «Мне кажется, вы всех очаровали», «Нельзя быть лучше», «Ну очень хорошенькая», «Ангелок наш», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!