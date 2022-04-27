«Стал лезть в лампочки»: Собчак рассказала о трудностях воспитания сына с характером

Ксения Собчак много времени тратит на то, чтобы объяснить наследнику, как устроен мир.

Подписчики Ксении Собчак похвалили ее за воспитание сына Платона и попросили поделиться секретом.

Ведущая рассказала в Telegram, что ей приходится много разговаривать с сыном и объяснять, а запреты на него не действуют. Это непросто, трудоемко, но зато эти знания действительно остаются в голове ребенка и отражаются на его поведении.

«Я против запретов, которые просто запреты. Всегда пытаюсь объяснить ребенку, почему нельзя то или это. Недавно он стал лезть в лампочки. Бессмысленно ему говорить: «Не подходи, не делай этого». Ему нужно объяснить почему. Я сажусь и рассказываю, что можно обжечься, показываю в Интернете, как выглядит обожженная рука, объясняю про ток…» — поведала Ксения.

Напомним, сын Платон родился у Ксении Собчак в ее первом браке с артистом Максимом Виторганом. В настоящий момент она замужем за режиссером Константином Богомоловым, общих детей у них нет.

У Максима Виторгана также есть двое взрослых наследников — Полина и Даниил — от его первого брака с актрисой Викторией Верберг.

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