Словно без юбки: Ирина Шейк в кожаных ботфортах засветила свои прелести на публике

Модель в дерзком образе запечатлелась с малышом на руках.

Ирина Шейк уже давно живет в США. Она не скрывает, что с ней дружат многие модельеры. Особенно близко модель общается с Риккардо Тиши, который является креативным директором Burberry.

Ирина живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. И хоть она рассталась со звездой «Мальчишника в Вегасе», они поддерживают общение.

В последнее время Ирина часто веселится с друзьями. Она отправилась в Калифорнию, где появилась на музыкальном фестивале «Коачелла». Модель снова провела время с Тиши, а также коллегой Стеллой Максвелл.

Если на днях она щегольнула в платье в сетку, то теперь российская красавица предстала в еще более смелом образе. В ресторане Шейк щегольнула в футболке и кожаных ботфортах.

Сначала она отметилась с щенком на руках. Малыш спокойно сидел на ее руках. Модель не скрывает, что любит собак. А потом Ирина покрасовалась в наряде на лестнице с персидскими коврами.

«Только мы», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель в 36 лет. «Ну ноги просто от ушей», «Роскошные ботфорты», «Какая красотка», «А юбка где?», «Кажется вышла из дома без штанов», «Фигурка бесподобная», «Ну что за дива», «Ирина сразу всех затмила», «Как в футболке выглядеть круче всех — вот», — прокомментировали пост подписчики.

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