Камиль Ларин вспомнил, как в детстве спас тонущих бабушку с внуком

В новом интервью участник «Квартета И» Камиль Ларин вспомнил эпизод из юных лет, когда он спас пожилую женщину.

ЧП случилось, когда будущий артист еще учился в школе. Однажды летом он отдыхал на берегу Волги и увидел, как тонет бабушка.

«Там получилось, что она с внуком поплыла, и внук держался за ее шею, руками обхватил. И я так понимаю, что он стал придушивать ее немножечко. Она плыла и в какой-то момент пошла под воду. А я был где-то рядом», — вспомнил 55-летний актер в передаче «Быть человеком».

«А нас же всегда учили, что Волга — это быстрый поток, это ямы, это водовороты. Что нужно делать? Нужно туда внутрь (нырнуть под воду. — Прим. авт.), оттолкнуться от дна и уйти в сторону. Нас этому учили.

И я понял, что нужно заплыть за нее… И я как-то толкал ее к берегу — подныривал и вух! И сам, чтобы она меня не хватала. Поэтому что если она меня схватит в панике, то все. И так я ее несколько метров дотолкал туда, и она встала на дно».