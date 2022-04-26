Не скрыла прелести: Нюша в леопардовом купальнике сверкнула пышным декольте на яхте

Певица поделилась кадрами с отдыха в Дубае. Она не постеснялась показать фигуру после родов.

Нюша уже давно выступает на сцене. За минувшие годы у нее появилась армия поклонников. Артистка продолжает удивлять их клипами и неожиданными дуэтами. Но в прошлом году она ушла в декретный отпуск.

Вместе с мужем Игорем Сивовым певица растит дочку Серафиму-Симбу. А в не так давно у нее родился сын. Лицо и даже имя крохи пара пока скрывает. Они уехали жить в Дубай, где большую часть времени тепло.

Теперь Нюша наслаждается отдыхом. При этом она снимает видео и рассказывает поклонникам, как обустроилась на новом месте. Певица большую часть времени посвящает детям, но иногда веселится с друзьями. 26 апреля она поделилась кадрами с яхты.

Артистка насладилась морской прогулкой. Она покрасовалась в леопардовом купальнике с глубоким декольте. Звезда подчеркнула свои формы. Она была без макияжа, но надела солнцезащитные очки.

«Атмосфера заката и Дубай! Сегодня погода солнечная», — похвасталась певица.

Поклонники были сражены тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, что за красотка», «Нюша, какая роскошная», «Чудесный купальник», «Ну формы прям налились», «Просто сводишь с ума», «Как быстро вернулась в форму», «Классно жить на курорте», «Теперь всегда загорелая», «Ох, что ты творишь», «Прелестница», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!