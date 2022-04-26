При галстуке: 50-летняя Кудрявцева в сливочной жилетке и брюках клеш покрасовалась на работе

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она успела взять интервью у многих артистов, таких как: Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Маргарита Симоньян.

В свои 50 лет телеведущая по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не скрывает, что на работе для нее образы подбирают стилисты. На этот раз звезда поправилась, поэтому они прибегают к хитростям, чтобы визуально сделать ее стройнее.

Недавно Лера красовалась в платье оверсайз. Она также примерила брюки на подтяжках. А вот 25 апреля телеведущая покрасовалась в гримерке в белой рубашке и сливочной жилетке, которую не стала застегивать.

Лук дополнили черные брюки клеш и полосатый галстук, который был развязан. Обычно Кудрявцева носит женственные платья или строгие костюмы, но на этот раз она похвасталась расслабленным образом, который скрыл изъяны ее фигуры.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Телеведущая не перестает их восхищать своей утонченностью. Напомним, что Пасху Лера отметила дома с семьей. Она накормила трехлетнюю дочку традиционными блюдами.

Маленькая маша даже ходила в храм с мамой. К слову, девочка быстро взрослеет. Кудрявцева хвасталась тем, как наследница сама кушает и порой даже хозяйничает дома.

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