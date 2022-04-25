«Ложбинка загорела»: Агата Муцениеце в лосинах и майке подразнила изящными формами

Актриса на пробежке в Дагестане не скрыла свои прелести.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она получила известность благодаря сериалу «Закрытая школа». А также актриса была в браке с Павлом Прилучным, который успел стать звездой кино. Однако после длительных отношений они развелись.

Лишь ради дочки Мии и сына Тимофея бывшие супруги продолжают общаться. Примечательно, что за последние два года артистка постройнела и стала одеваться более женственно.

Не так давно Агата оказалась в Дагестане. Она приехала в горы на съемки. Недавно ей удалось на один день вырваться в Москву, где актриса ведет шоу «Голос. Дети». Один вечера она провела с детьми.

25 апреля артистка снова позировала в Махачкале. Она устроила себе утреннюю пробежку. Муцениеце предстала в лосинах и топе. Она не побоялась предстать без макияжа. Наряд позволил ей подчеркнуть изящные формы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. Актриса сразила их своим декольте и осиной талией. «Наша красавица», «Агата, как вы хороши без макияжа и фильтров», «Ну что за красотка», «Ох, вы бесподобны сегодня», «Ну фигурка всем на зависть», «Хорошенькая такая», «Богическая», «Любуюсь вашими формами», «Ложбинка загорела», — прокомментировали пост подписчики.

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