Словно две капли воды: Ирина Шейк поделилась редким фото со своей старшей сестрой

Модель нашла снимок, сделанный в Геленджике. Она отдыхала там с сестрой Татьяной в юности.

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она не скрывает, что стала богатой. Ирина живет в квартире на Манхеттене в Нью-Йорке. Она растит дочку Лею, которая недавно отметила день рождения.

Примечательно, что с отцом девочки Брэдли Купером модель рассталась. Но в последнее время их часто видят вместе. Весной артистка стала часто веселиться с друзьями и даже побывала на вечеринке «Коачелла».

А вот 22 апреля Ирина поделилась редким архивным фото. В кадре она позирует в джинсовой юбке и белом топе с сестрой Татьяной. Кадр был сделан в Геленджике, где модель часто отдыхала.

Она поздравила старшую сестру с днем рождения. На фото едва можно различить, кто из девочек Ирины, так как они очень похожи. Но будущую модель выдал высокий рост. Татьяна живет в Краснодаре с мужем. Они разводят породистых собак. А в марте 2020 года у них родилась дочь Эмили.

Поклонники поразились тому, как сестры были похожи в юности. «До чего красивые», «Сразу видно моду тех годов», «Мы все так одевались 20 лет назад», «Ирину всегда можно узнать по росту», «Просто милота, такие классные», — отметили подписчики. Напомним, что карьера Шейк пошла в гору, когда она победила в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004». После этого ее пригласили работать моделью.

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