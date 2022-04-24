С куличами и яйцами: молодая жена Диброва в юбке макси и тренче пришла с детьми в храм

Дмитрий Дибров телеведущий и шоумен. Он уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что в 2009 году Дмитрий женился в четвертый раз. Его избранницей стала «Миссис Россия 2017» Полина.

Они сыграли свадьбу, а вскоре у пары появились общие дети. Теперь они воспитывают сыновей: Александра, Федора и Илью. От прошлых отношений у телеведущего есть дочка Лада и сын Денис.

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Дибров часто возит семью на море, а не так давно супруги отпраздновали годовщину со дня свадьбы, собрав всех за столом. 23 апреля Полина отправилась в храм, чтобы осветить яйца и куличи перед Пасхой.

Она облачилась в юбку макси и песочный тренч. На ее шее красовался шифоновый платок. У дверей храма она запечатлелась с сыновьями, которые составили ей компанию. Они были в спортивных костюмах и пуховых жилетках.

«Великая Суббота», — написала молодая мама.

Поклонники восхитились детьми Диброва. Многие отметили, что сыновья похожи на отца. «Какие мальчишки большие уже», «Очень красивые куличи», «Замечательное фото», «Как они похожи на папу», «А без макияжа вы еще милее», «Ох, какие парни вас сопровождают», «Вы выглядите изумительно», «А папа фотографировал?», «Классные кадры», — прокомментировали пост подписчики.

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