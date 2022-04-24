Не скрыла изъяны: Ирина Пегова в салатовом бомбере и широких брюках предстала на съемках

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снималась в сериалах «Акушерка», а также «Родные». Ей довелось работать с Дмитрием Нагиевым и Натальей Рудовой. Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей участвовать в телевизионных шоу.

Она побеждала в проекте «Танцы со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде». Однако за последний год артистке удалось значительно похудеть.

Этой весной Ирина частая гостья на хоккейных матчах. Она также ездит с театром на гастроли. Актриса носит как изящные платья в пол, так и яркие алые сапоги с лосинами. А вот накануне она поделилась кадром со съемок.

Артистка неожиданно предстала в широких брюках и салатовом бомбере. Ботинки на тракторной подошве дополнили ее образ. Пегова подчеркнула свои формы, хотя обычно предпочитает более женственные наряды.

«Сегодня на съемках для СТС „Моя мама шпион“», — поделилась она.

Поклонники были рады видеть актрису в новом проекте. Но многие сочли, что наряд неудачный. «Какая вы красивая», «И пчелка, и шпион, и просто красивая женщина», «Очаровательная», «Куртка словно мала», «Тут даже талия пропала», «Штаны слишком широкие и полнят вас», «Обожаем вас, но образ тут не совсем удачный», «Вы же стройнее стали! Нас не обмануть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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