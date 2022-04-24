Сама элегантность: Оксана Федорова в кюлотах и белом платке появилась в храме в Дивеево

Телеведущая призналась, что ездить перед Пасхой в село в Нижегородской области стало для нее традицией.

Оксана Федорова является победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная». С тех пор прошло 20 лет, а она продолжает восхищать поклонников своей красотой.

Оксана работала телеведущей, а потом стала организовывать разные мероприятиях и даже выступать на сцене в качестве певицы. Она стала мамой двоих детей. Звезда подарила мужу офицеру ФСБ Андрею Бородину сына Федора и дочку Елизавету.

В последнее время Оксана часто выходит в свет. Она посещает танцевальные турниры и видится с подругами. А вот на днях светская львица приехала в Дивеево.

Она запечатлелась у местных храмов и монастырей. Телеведущая облачилась в модные брюки кюлоты и сливочную куртку. В тон наряда были ботинки на тракторной подошве и платок белого цвета. Федорова позировала на улочках, которые стали для нее любимыми.

«С 2008 года вместе с клубом Православных меценатов я ездила на чистый четверг в Дивеево, окуналась в источник Серафима Саровского. Несколько лет у меня был перерыв. После перерыва возобновляю традицию. Это сильный день, наполненный глубоким смыслом, на вечерней службе читают 12 Евангелий. В этот день было установлено Таинство Евхаристии (Причащения)», — рассказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. «Какая вы стильная», «Очень люблю ваши наряды», «Оксана, вы вообще не стареете», «Роскошный образ», «Очень красивая», «Такая нежность в вас», — прокомментировали пост подписчики.

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