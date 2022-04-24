Два пучка и игривый наряд: Бузова сверкнула роскошным декольте в ресторане, сразив фанатов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что привыкла много работать. Обычно артистка постоянно находится под прицелом камер. Однако ей это нравится, поэтому блондинка подбирая яркие образы и не боится выглядеть дерзко.

А в последнее время телеведущая также активно танцует на пилоне, демонстрируя фигуру в мини-шортах и боди. Она призналась, что успела похудеть.

23 апреля Ольга весь день провела на съемках. Она решила похвасталась образом. Артистка предстала в блузке с прозрачными вставками и юбке на шнуровке. Она дополнила лук прической в виде двух пучков.

«Роковой образ», — заявил ее стилист Никита Карстен.

Но по улице телеведущая уже прошлась в топе с глубоким декольте, кожаных шортах и белом жакете. Грубые ботинки дополняли ее наряд.

«Только вышла с Главкино. Сейчас покажу свой образ. Я в своей одежде. Кстати, выгляжу тоже очень неплохо! Ребят, я хочу показать, какой красивый закат. Красота! Красота в глазах смотрящего», — заявила звезда.

Она приехала в ресторан, где поужинала вместе со своим директором Арамом Арчером. Артистка не стала прятать роскошное декольте.

«Ну что, мой день продолжается! Ужин с любимым директором. Что ест Арам? Картошку с грибами. А что Ольга Игоревна», — спросила она. «Лосось и устрицы», — сказал Арам.

Поклонники отметили, что Бузова роскошно выглядит. Многие удивились тому, как она похорошела. «Ох, не худей! Целый два плюса появилось», «Откуда такой размер», «Ну Оля, грудь опять есть», «Волшебное декольте не иначе», «Опять ест», — прокомментировали пост подписчики.

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