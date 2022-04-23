«Кукла Барби plus size»: Рудова в топе в облипку сразила поклонников мощными формами

Актриса решила поделиться кадрам, на котором у нее фигура до похудения. Поклонники были сражены.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих картинах, но прославил ее сериал «Татьянин день». Теперь блондинка продолжает работать в кино и даже недавно была задействована в проекте с Павлом Прилучным.

К слову, в личной жизни артистки все покрыто тайной. О своих романах она не рассказывает, а также не торопится выходить замуж. Примечательно, что в свои 38 лет звезда может похвастаться моложавым видом.

23 апреля Рудова сначала похвасталась фигурой в нежно-розовом костюме. Примечательно, что она решила обнажить плоский живот. Последние несколько месяцев актриса активно занималась спортом.

Она смогла достичь того, чего хотела — рельефных форм. Но для сравнения артистка опубликовала прошлогодний кадр, на котором предстала с розовыми волосами в лосинах и топе. Ее мощные формы тогда едва поместились в наряд.

«Однажды была такой. Кукла Барби plus size. Как вам такой цвет волос?» — написала звезда.

Поклонники остались восторге. Примечательно, что многие заверили, что прежняя Рудова им нравится больше. «Супер. Женственная», «А мне всегда все нравиться, красота», «Лилу из 5 элемента», «Красиво, идет очень», «Сочно», «Красоты не отнять»: «Ну что за вид», «Вы очень красивы! И там plus size нет ни в помине», «В любой форме шикарна», — прокомментировали пост подписчики.

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