«Тренд этого лета»: Рудова в миниатюрных тортах и топе нежно-розового цвета оголила плоский животик

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в кино. Не так давно артистка снялась с Павлом Прилучным в картине «Рынок шкур». Обычно ей предлагают роли роковых соблазнительниц.

Сама блондинка сожалеет, что ее внешность так влияет на мнение окружающих. Хотя она любит демонстрировать свою красоту и носит женственные наряды, подчеркивающие фигуру.

На днях Рудова похвасталась формами в бикини. Она не скрывает, что любит проводить время на море. Но уже несколько недель актриса находится в Москве. Она уже гуляла в платье с разрезом по улочкам столицы.

А 23 апреля актриса запечатлелась дома в новом наряде. Она покрасовалась в нежно-розовом костюмчике с мини-шортами и топе. Наталья показала плоский живот и стройные ножки.

«Pink mood! Тренд этого лета», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Тебе очень идет, красотка», «Розовая пантера», «Это пижамка?», «Это что целлюлит на боку?», «Очень идет вам такой цвет», «Какая точеная фигурка», «Вы словно ожившая кукла», «Выглядите бесподобно», «Просто прелесть», «Блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики звезды.

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