«Порвать медиасферу»: Саша Стоун поделился планами на будущее

Блогер хочет продвинуться и в кино, и в музыке.

23-летний блогер, спортсмен и певец Саша Стоун дал новое интервью, в котором ему задали традиционный вопрос о планах на будущее. И эти самые планы у молодого человека оказались довольно смелые.

«Порвать медиасферу, появляться как можно чаще на ТВ, получить как можно больше главных ролей в сериалах, фильмах. Захватить музыкальные чарты, продвинуть свои проекты, шоу, — рассказал блогер журналу «Москвич». — Работы много, целей много, поэтому мы трудимся, работаем. Не люблю говорить наперед о чем-то, поэтому о результате вы обязательно узнаете в медиапространстве».

Напомним, недавно молодой человек здорово продвинулся вперед на пути к славе. Он стал участником шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ, где закрутил роман со своей коллегой по Интернету Валей Карнавал.

Пара уже второй месяц радует поклонников своей романтикой. Поговаривают, что молодые звезды даже собираются пожениться. Лишь бы вся эта «ванилька» была не ради взаимного пиара.

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