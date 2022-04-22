«А бикини испарилось?»: Волочкова без одежды блеснула своими прелестями в бане

Балерина устроила свой Чистый четверг. Она весь вечер нежилась в хамаме и остужалась в купели.

Анастасия Волочкова уже давно прославилась на всю страну. Она является балериной и в свое время ей довелось выступать в Большом театре. Но теперь артистка создает свои постановки.

Однако в СМИ она все чаще попадает из-за скандалов. Недавно танцовщица стала жить с новым возлюбленным, а вот в гости к маме она съездила с бывшим избранником. На публике звезда щеголяет в пикантных нарядах, которые едва скрывают ее формы. Также с ней судятся соседи, которые больше не хотят, чтобы балерина голая ходила по своему участку.

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Но 46-летняя Анастасия отмечает, что ей ничего подобного запретить не могут. Она уже несколько раз позировала для камеры без одежды прямо на лужайке.

А 22 апреля артистка весь вечер парилась в бане, а также нежилась в хамаме. Если сначала она была в алом купальнике, то потом прикрывала прелести банными вениками. Волочкова предстала без макияжа и одежды.

«Сегодня Чистый четверг. Очистилась от негатива и зависти людской. Хорошо, когда такая возможность есть сделать это в домашнем СПА. Здесь представлены три варианта. 1.Хаммам. Но для меня это чисто романтическое место.

2. Русская баня на дровах. И авторская парная.

3. Ледяная купель. Этот Чистый четверг у нас получился особенным. Но если брать эти аспекты, то у меня 2-3 раза в неделю разные дни недели случаются чистыми», — написала звезда.

Поклонники были сражены пикантными кадрами. Многие признались, что у нее роскошная фигура. А некоторые оценили баню артистки. «Всегда восхищаюсь, как классно у вас!», «Вы такая замечательная», «А бикини испарилось?», «В такой день и снова в бане без белья», «Вот это вы смелая!», «Соседи опять не спят», «Классно выглядите, порозовели и посвежели», — прокомментировали пост подписчики.

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