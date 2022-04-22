Само совершенство: Ирина Шейк в смелом комбинезоне на шнуровке предстала в Лос-Анджелеса

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она в юном возрасте покорила мировые подиумы. Теперь Ирина живет в США, где растит дочку Лею.

После расставания с Брэдли Купером она решила жить в своей квартире в Нью-Йорке, а помогала ей с воспитанием ребенка мама Ольга Шайхлисламова. Но за минувший год у нее наладились дружеские отношения с экс-возлюбленным. Купер часто сидит с их дочкой.

А вот Ирина последние несколько дней провела на фестивале «Коачелла» с друзьями. Она приходила домой под утро и потом делилась кадрами с опухшим лицом.

А вот накануне модель отметила на вечеринке в Лос-Анджелесе. Она не могла пропустить презентацию коллекции Burberry, креативным директором бренда которого является Риккардо Тиши. Они дружат много лет. Шейк отметилась на публике в черном комбинезоне с разрезами на шнуровке, остроносых туфлях и с клатчем.

«Лос-Анджелес прошлой ночь. Праздник Тиши», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Невероятная», «Этот наряд бесподобен», «Вы словно ангел», «Какая крутая», «Фигурка безупречная», «Вы украшение любого праздника», «До чего стильно», «Выглядите роскошно», «Купер кусает локти», «Ну прям роковая красотка», «Эти острые каблуки и взгляд королевы», — прокомментировали пост подписчики.

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