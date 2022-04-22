Вот это компания: невестка Орбакайте поужинала с внуком Пугачевой и Киркоровым в ресторане

Никита Пресняков встретился с королем российской эстрады, который лично вручил ему с женой приглашение на свой юбилей.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам мамы и стал певцом, но ему больше нравится рок, поэтому музыкант создал рок-группу.

Также раньше артист старался избегать публичности, но за последний год он принял участие в шоу «Ледниковый период», а недавно и в шоу «Маска», где скрывался в костюме Козерога. Он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче.

Теперь Никита готовится к своему 31-летию, в честь которого он даст концерт в мае. Обычно певец очень занят, но 21 апреля он отправился в новый ресторан с женой.

Они насладились изысканными блюдами: морскими ежами, салами из жареного осьмина и томатов. Алена предстала в брюках и топе черного цвета. Она подчеркнула свою стройную фигуру. В последнее время невестка Орбакайте увлеклась танцами.

А потом к ним присоединился Филипп Киркоров. Он сидит в жюри шоу «Маска» и почти сразу вычислил внука Аллы Пугачевой в броском костюме. Он пришел не только поужинать, но и вручить приглашение на свой юбилей. Артист закатит концерт в честь 55-летия. Он показал куб, внутри которого есть все явки и пароли, а также медальон на память. Для жены Никиты он тоже привез такое приглашение.

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