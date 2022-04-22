Куколка: Клава Кока в облегающем платье-бюстье цвета фламинго засветила следы от загара в декольте

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов за последние пять лет и не собирается на этом останавливаться. Александр Ревва и Нилетто уже спели с ней дуэтом.

Артистка заработала большие деньги и не собирается на этом останавливаться. Она покорила миллионы поклонников не только песнями, но и своим особенным чувством стиля. Ее козырь — яркие и женственные образы.

Зачастую Кока носит чулки и показывает ноги в мини-шортах. Она пока свободна, поэтому старается привлечь внимание мужчин. В новом клипе певица снялась с молодым исполнителем Soda Luv.

Она щегольнула как в нижнем белье, так и платье-бюстье из латекса. Наряд цвета фламинго подчеркнул ее точеную фигуру. Клава показала декольте со следами от загара. макияж в тон завершил образ.

«Барби что ли?» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от ее яркого образа. «Крашиха», «Это супер», «Твой стиль», «Какая крутая», «Фигура роскошная», «Просто слов нет», «Какая вы красивая», «Платье нереальное», «Куколка в деле», «Сада потаяла», «Ну как можно быть такой идеальной», «Это платье мой фаворит», «А такое декольте! Что глаз не оторвать», «Все сложилось в этом кадре», — прокомментировали пост подписчики.

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