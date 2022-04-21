Красиво мстит бывшему: Бородина в лосинах и топе подразнила совершенными изгибами фигуры

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести «Дом-2». Теперь у нее миллионы поклонников. Ксения пережила первый развод, когда у нее уже была дочку Маруся. А в прошлом году она рассталась с Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Теону.

Телеведущая заверила, что больше со свадьбой торопиться не будет. Недавно бывший муж стал обсуждать ее встречи с его другом. Бородина была возмущена и попросила его не лезть в ее жизнь.

В последнее время Бородина часто ходит на вечеринки и видится с подругами. Она призналась, что теперь хочет наверстать упущенное. На этот раз телеведущая запечатлела себя рано утром. Она не побоялась показать себя без макияжа. Брюнетка делала домашний уход, похваставшись красивой и ровной кожей.

А вот потом Ксения предстала в лосинах и топе. Она села на подоконник, похваставшись совершенными изгибами фигуры и тонкой талией. Телеведущая сразила поклонников. Примечательно, что она показала осиную талию.

После участие в «Ледниковом периоде» звезда похудела. Позже на работе Бородина засветилась с пакетом от известного бренда нижнего белья. Она смущенно шла мимо охраны.

Поклонники уверены, что телеведущая так мстит бывшему. Она всем видом показала, что с личной жизнью у нее все впорядке.

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