Заворотнюк впервые показала фигуру в раздельном купальнике на курорте

Анастасия Заворотнюк является известной актрисой. Ее прославила роль в сериала «Моя прекрасная няня». Но уже два года она не появляется на публике. Родные не скрывают, что артистка находится в больнице.

В Москве живет ее дочка Анна, которая приехала после учебы в Нью-Йорк. Она успела обзавестись квартирой и не раз участвовала в фотосессиях. А недавно наследница звезды улетела из России.

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Уже несколько дней Анна отдыхает в Дубае. Она старается носить женственные наряды. Но на этот раз наследница актрисы стала делиться пляжными фото. На днях она отметилась у бассейна в белом монокини.

А вот накануне дочка Заворотнюк решилась блеснуть фигурой в раздельном купальнике. Она выбрала модное бикини из сжатой ткани кораллового цвета. Модель оголила плоский живот.

«Моя первая фото в раздельном купальнике. С посвящением меня и накидайте каких-нибудь огоньков что ли», — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что она унаследовала красоту мамы. «Какие формы», «Любуюсь вами», «Ты шикарна!», «Красиво, смело, бесподобно», «Богиня вы! Вашему молодому человеку очень повезло!», «Вы просто прекрасны», «Безупречная фигура», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что своего бойфренда она прячет от публики.

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