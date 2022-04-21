«Еще не закипела»: Нюша засняла, как трехлетняя дочка сама готовит любимый завтрак на кухне

Певица поменялась ролями с наследницей на один день. Симба справилась со своей задачей и даже отчитывала маму.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, выступает на сцене больше 15 лет. Она может похвастаться красочными клипами, хитами и даже дуэтом с Егором Кридом. Но вот уже несколько лет певица счастлива в браке с Игорем Сивовым.

Они растят дочку Симбу. Артистка признавалась, что берет советы у мужа, так как он уже воспитывал двоих детей в первом браке. А в прошлом году у влюбленных родился сын.

Нюша не скрывает, что мечтала о большой семье. Недавно она переехала в Дубай, где почти всегда тепло. Артистка не только воспитывает детей, но и проводит время с друзьями. Однако она с любовью показывает, как малыши ее радуют.

На этот раз в новом влоге артистка засняла не только сына, показала, как они примеряют новые наряды с дочкой, но и прошлась по магазинам.

Нюша на один день поменялась с дочкой ролями. Симба сама взялась готовить завтрак. Она подвинула кресло к плите и забралась на него. В кастрюлю с водой девочка кинула сосиски. Певица признавалась, что это любимая еда ее наследницы.

«Вода еще не закипела», — отметила малышка.

Потом она усадила за стол Нюшу. Она даже поправила ее, так как артистка села боком, свесив ноги.

«Так не безопасно», — заверила Симба.

В конце дня она призналась, что осталась в восторге от такой игры. Дочка певицы даже помогала менять памперс братику. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие с интересом следят за жизнью знаменитости в Дубае.

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