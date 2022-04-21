Не сохранила талию: пополневшая Бабкина предстала в модном свитере и брюках в пол

72-летняя певица появилась на съемках в ярком наряде. За последний год она снова набрала вес.

Надежда Бабкина является одной из самых известных исполнительниц народных песен. Она также является общественным деятелем и педагогом. Артистка знакома со многими представителями шоу-бизнеса.

В 72 года она продолжает работать. надежда Георгиевна руководит ансамблем «Русская песня» и одноименным театром. Она счастлива в отношения с Евгением Гором, который моложе ее.

Не так давно Бабкина призналась, что муж улетел на Бали. А вот она не может оторваться от работы. Помимо выступлений обычно артистка снимается в «Модном приговоре», но пока шоу не выходит в эфир.

Поэтому поклонники давно не видели певицу, но на днях она снялась в передаче, где дала интервью. Надежда Георгиевна отметилась в черных брюках в пол и модном свитере апельсинового цвета.

Если в 2020 году певица всех поразила стройностью, побыв в больнице несколько недель, то теперь Бабкина снова поправилась. Наряд не скрыл изменений в ее фигуре.

Поклонники удивились тому, у певицы пропала талия. Но многие отметили, что ей идут яркие цвета. «Вы талант и большая умница», «Ой, поправились», «Хорошо выглядите», «Похоже наряд не самый удачный», «Я не замечала раньше, что вы поправились», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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