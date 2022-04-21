33-летняя Муцениеце показала, как выглядит без грима и укладки

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и успела поработать с Дмитрием Нагиевым, Александром Робаком и другими известными персонами.

Примечательно, что прославила ее роль в сериале «Закрытая школа». Тогда она встретила Павла Прилучного, с которым прожила в браке около 10 лет. Но даже ради детей звезда не стала сохранять союз.

Теперь Агата поддерживает дружеские отношения с Павлом. Она за минувшие два года снялась в новых проектах и похудела. Поклонники заметили, что актриса даже одевается более женственно.

Последние несколько дней она провела в Дагестане. Ей довелось побывать в горах. А вот вечером 20 апреля Муцениеце поделилась честным фото. Она запечатлелась после душа без макияжа и укладки.

«Мне кажется, вы скучаете по мне», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что Агата в 33 года выглядит очень молодо. Но некоторые не сразу узнали артистку. «Какая хорошенькая», «Вот по таким фото скучали», «А вам так хорошо», «Обожаю, что вы так легко отказываетесь от макияжа», «Агата самый открытый человек», «Ну такая красивая», «Ох, вот это кадр», «Выглядите чудесно» «Я и не узнала эту девочку», — стали писать подписчики.

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