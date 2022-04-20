Шэрон Стоун влепила своей партнерше по сериалу пощечину, извинилась и снова ударила по лицу

Рукоприкладство было не по сценарию, но знаменитой актрисе простили эти вольности.

Не все пощечины от голливудских звезд заканчиваются так, как у Уилла Смита.

Звезда «Теории большого взрыва», 36-летняя Кейли Куоко пришла в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и рассказала о съемках своего нового сериала «Бортпроводница». По словам актрисы, после успешного первого сезона в ее проект напросилась сама Шэрон Стоун — ее взяли на роль матери главной героини, у которой весьма натянутые отношения с дочерью. И вот молодой и возрастной актрисам пришлось сыграть вместе несколько напряженных сцен.

«Я думаю, что одна из наших сцен длилась десять минут, и это было очень эмоционально, — вспоминает Кейли. — Прежде, чем мы начали сцену, она усадила меня и сказала: «Эй, как ты относишься к тому, чтобы я прикасалась к тебе в этой сцене?» Я ответила: «Все, что угодно. Вы — Шэрон Стоун». «И вот, у нас очень длинная эмоциональная сцена, и в конце она должна подойти, сказать мне что-то очень серьезное и уйти… Она говорит мне эту фразу, хватает меня за лицо и бьет меня!»

Кейли уточнила, что получила настоящую пощечину от звезды «Основного инстинкта» и, соответственно, изобразила самую натуральную реакцию на удар по лицу.

«Шэрон возвращается и говорит: «О, боже мой, я люблю тебя. Я не хотела этого делать, просто это показалось подходящим для сцены».

Актрисы остались без обид, но в двух последующих дублях Куоко снова получила по лицу, и после каждого раза ее партнерша извинялась.

«Меня ударили три раза! Я говорю это с любовью. Это было безумие, но это одна из лучших историй, которые когда-либо со мной случались», — подытожила Кейли.

Добавим, что сериал «Бортпроводница» транслирует потоковый сервис HBO Max. Он рассказывает о стюардессе, которая просыпается в похмелье, находит рядом с собой труп и теперь должна понять, что произошло. Второй сезон выходит 21 апреля.

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