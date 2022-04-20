«Не могу участвовать в шоу с чем-то в животе»: Кэти Перри высказалась о второй беременности

Американская певица Кэти Перри уже полтора года является мамой: в августе 2020-го она родила дочь Дейзи от голливудского актера Орландо Блума.

Но не подумывает ли пара об еще одном ребенке? С этим вопросом журналисты пристали к 37-летней поп-звезде на красной ковровой дорожке шоу American Idol, в котором Кэти выполняет роль одного из судей.

Перри ответила приставучей прессе, что пока что (с декабря 2021-го по август 2022-го) у нее запланирована серия концертов в Лас-Вегасе, поэтому вторая беременность не входит в ее планы.

«Я в Вегасе, и я не могу участвовать в этом шоу с чем-то в животе, особенно с человеком», — цитирует певицу портал E! News.

Кэти рассказала, что ее годовалая дочь бегает по дому с забавными косичками и любит рисовать. Артистка не может устоять, когда ее ребенок останавливается и говорит мамочке: «Я люблю тебя».

Недавно звезда отвезла дочурку на Гавайи, где та познакомилась с Микки-Маусом (аниматором в костюме, надо полагать).

«Она увидела Микки и подумала, что Микки — это корова, и поэтому замычала на него, — вспоминает Кэти. — Она такая: «Му, му». И я подумала, что это не тот звук, но я на самом деле не знаю, как правильно. Какой звук издает Микки-Маус?»

Напомним, что звездная пара Перри и Блум обручились еще в начале 2019 года, но из-за пандемии и прочих неурядиц они не торопятся жениться.

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