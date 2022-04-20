Валерия в струящихся брюках трендового цвета и молодежном кардигане появилась на публике

Певица отметилась в ярком наряде, но фэшн-стилист Сергей Ганзин признался, что такой лук не совсем подходит представительницам элегантного возраста.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь миллионов поклонников. Артистка продолжает создавать новые хиты, а муж Иосиф Пригожин ее во всем поддерживает.

Недавно она отпраздновала свое 54-летие. Певица устроила вечеринку, на которую позвала друзей. Сама она в алом платье подчеркнула свою стройность. Блондинка не перестает следить за внешностью.

Накануне дня рождения Валерия дала концерт в Москве. На репетиции она появилась в монохромном наряде. Брюки клеш зеленого цвета и вязаный кардиган с принтом дополнили алые ботинки.

На улице она была в белом пальто, но в помещении артистка его сняла. Яркий образ многим поклонникам показался непривычным. Хотя на шоу «Маска» звезда часто экспериментирует со стилем.

На самом концерте Валерия уже щегольнула в черном наряде с корсетом. Она получила много комплиментов. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил фэшн-стилист Сергей Ганзин. Он признался, что яркий молодежный образ не совсем удачный выбор для артистки.

«Если говорить о выходе Валерии в зеленом вязаном костюме — кардиган с брюками клеш. Она появилась в нем на репетиции, то есть, носит в повседневной жизни, но у меня не стыкуется этот стиль с видом деятельности Валерии. Ей больше подходит неизменная классика, неизменный черный цвет, в принципе, именно в таком наряде она появилась уже после репетиции на сцене во время концерта. Брюки кюлоты, приталенный жакет и корсет — у меня ассоциация с Валерией — такой стайл. И хоть молодежный стиль актуален сейчас, к счастью, мои клиенты имеют элегантный возраст. Есть и молодые ребята, но все же у меня иные понятия в стиле. Лично для меня не стыкуется, что Валерия в своем элегантном возрасте надела кардиган со смайлами, тем более, он вязаны и придает форму. Это ни в коем случае не делает ее хуже, просто это немного не ее формат. Я бы посоветовал иные вещи для Валерии.

Иногда смотришь, звезды эстрады начинают напяливать на себя яркие костюмы, которые носят блогеры. Да, зеленый цвет актуален, но есть куча других вещей, которые могут подчеркнуть фигуру, скрасить возраст, могут сделать визуально моложе или ярче, свежеешь», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Ганзин — фэшн-стилист, который уже более 4-х лет работает со звездами и блогерами. В копилке Сергея создание образов для таких артистов, как: Мария Погребняк, Милана Тюльпанова, Ирина Дубцова, Катя Лель, Вероника Золотова и многих других.

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