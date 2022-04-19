«Талия — песочные часы»: Бузова в «золотом» мини-платье и ботфортах блеснула формами на сцене

Телеведущая для выступления на премии Musiс Box Russia выбрала провокационный образ. Она поразила фанатов

Ольга Бузова смогла построить карьеру на телевидении. Она покинула шоу «Дом-2», но ведет ряд новых проектов. Артистка также продолжает выпускать новые песни. Она выпустила несколько клипов и готовится к большому концерту.

Блондинка даже берет уроки стриппластики, чтобы впечатлить всех танцами на пилоне. За последние недели она успела съездить на море. При этом звезда призналась, что похудела.

А вот 19 апреля Ольга впервые за долгое время посетила светское мероприятие. В Москве состоялась премия Musiс Box Russia. На Красной дорожке отметилась: Слава, Анна Семенович, Лариса Долина и другие известные персоны.

Для такого случая певица выбрала алое платье в пол, которое едва прикрыло ее фигуру. Шляпка и длинные сапоги завершали монохромный образ, который вызвал много разговоров.

А для выступления Бузова приготовила не менее яркий лук. Она щегольнула в мини-платье с корсетом на талии. Наряд дополнили туфли с железными чулками, которые превратили обувь в ботфорты. Артистка похвасталась фигурой «восьмеркой».

«Ее талия — аномалия, Ее талия — песочные часы», — пропела звезда.

На сцене она исполнила свой хит и блеснула прелестями фигуры. Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. «Это роскошная», «До чего хороша», «Крутой образ», «Ну утянула все», «Дышать можешь?», «Это не талия, а ниже уже аномалия», «Оля, ты прям царица», «Шикарные ножки», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, на премии она получила награду.

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