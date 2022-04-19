«Я понял, что я еще не делал»: Харламов пригрозил начать заниматься музыкой

В середине дня 19 апреля известный шоумен Гарик Харламов сообщил своим поклонникам, что он проснулся, и в его голову пришла неожиданная мысль.

«Я понял, что я еще не делал. Надо тоже этим заняться… Отныне я буду заниматься музыкой. Музыкой, ребята. Ждите…» — сказал потирающий глаза спросонья комедиант в Telegram.

В следующем видео он отметил, что во исполнение своей новой идеи собирается поехать покупать дудку.

Напомним, 41-летний Харламов является юмористом, телеведущим, актером и даже певцом. А еще он блогер, ресторатор и личный хейтер Ларисы Гузеевой. Правда, что-то артист кривит душой. Разве он не занимался музыкой, когда создавал свой знаменитый образ барда Эдуарда Сурового?

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